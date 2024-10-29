مواصلاً قصف تجمعات جنود الاحتلال.. حزب الله يستهدف دبابتين ويسقط "هرمز 900" في الجنوب

وطن: أسقطت المقاومة الإسلامية في لبنان مسيّرة "هرمز 900" تابعةً للاحتلال فوق منطقة مرجعيون، وقد شوهدت تحترق، بعد إطلاق وحدات الدفاع الجوي صاروخ "أرض - جو" في اتجاهها، وذلك عند الساعة الـ1:00 من بعد ظهر الثلاثاء (بتوقيت بيروت والقدس الشريف).

وجاء ذلك بينما واصل حزب الله استهداف تجمعات قوات الاحتلال عند أطراف بلدة الخيام وجنوبيها.

استهداف تجمعات الاحتلال ودبابتي "ميركافا" في الخيام

في هذا الإطار، نفّذت المقاومة عمليتين متزامنتين عند الـ11:00 من قبل الظهر، استهدفت في الأولى تجمعاً للقوات عند الأطراف الشرقية، وقصفته بصلية صاروخية وقذائف المدفعية، بينما قصفت في الثانية تجمعاً للجنود في منطقة العمرا، جنوبي البلدة، بصلية صاروخية.

واستهدفت، في عملية ثالثة عند الـ12:00 ظهراً،‏تجمعاً آخر لجنود الاحتلال، جنوبي الخيام أيضاً، بصلية من الصواريخ. ‏

جنوبي البلدة أيضاً، وتحديداً في منطقة الحمامص، استهدف حزب الله دبابتي "ميركافا"، بصاروخين موجّهين، ما أدى إلى احتراقهما ووقوع طاقمهما ‏بين قتيل وجريح، وذلك في عمليتين منفصلتين؛ الأولى عند الـ12:00 ظهراً، والثانية عند الـ4:00 من بعد الظهر.‏

ويضاف إلى ذلك استهداف تجمعين لجنود الاحتلال؛ الأول في خلة العصافير في البلدة، قصفته المقاومة بقذائف المدفعية (عند الـ2:00 من بعد الظهر)، والثاني في منطقة وطى الخيام، جنوبي شرقي البلدة، قصفته بصلية صاروخية وقذائف المدفعية (عند الـ2:10 من بعد الظهر).

أما في تل النحاس، عند أطراف بلدة كفركلا، فاستهدفت المقاومة، عند الـ6:00 مساءً، ‏تجمعاً لقوات الاحتلال، بقذائف المدفعية. ‏

قصف مستوطنات ومواقع

إضافةً إلى ذلك، قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان، بصليتين صاروخيتين، تجمعين لقوات الاحتلال في مستوطنتي "حانيتا" و"زرعيت" (عند الـ4:30 والـ5:20 على التوالي).

واستهدفت، بالصواريخ أيضاً، مستوطنتي "كريات شمونة" (عند الـ12:05 ظهراً) و"كابري" (عند الـ5:05 مساءً).

ونفّذ حزب الله عمليات أخرى بعد الظهر، أطلق فيها صليات صاروخية على تجمعات للجنود في موقع "جل العلام" (عند الـ1:15) وموقع "رأس الناقورة" البحري (عند الـ2:10) وثكنة "دوفيف" (عند الـ3:00)، على تجمع للقوات في ثكنة "يرؤون" (عند الـ3:00).

كما استهدف ثكنة "زرعيت" بصلية صاروخية (عند الـ3:30 من بعد الظهر)، بينما هاجم قاعدتي "بيت هلل" (عند الـ11:30 ظهراً) و"شراغا" (عند الـ6:00 مساءً)، بحيث استهدف كلاً منهما بمسيّرة انقضاضية، أصابت أهدافها بدقة.

توثيق استهداف تجمع جنود في "معالوت ترشيحا" وقصف "روش بينا"

في غضون ذلك، نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان مشاهد توثّق استهداف تجمع لجنود الاحتلال في مستوطنة "معالوت ترشيحا"، شمالي فلسطين المحتلة، في وقت سابق الثلاثاء.

ونشر مشاهد أخرى عن استهداف مستوطنة "روش بينا"، شرقي صفد، شمالي فلسطين المحتلة، في عملية نفّذها الإثنين، في الـ28 من تشرين الأول/أكتوبر الحالي.



