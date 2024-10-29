شهداء وجرحى جراء استهداف الاحتلال ثلاثة منازل في بيت لاهيا

وطن: استُشهد 10 مواطنين على الأقل وأصيب العشرات، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال استهدفت ثلاثة منازل مأهولة في بيت لاهيا، ما أدى إلى ارتقاء 10 شهداء على الأقل وإصابة العشرات، وذلك في مجزرة جديدة ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن محافظة شمال غزة باتت بلا خدمات طبية.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,061 مواطنا، وإصابة 101,223 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وسط تدهور الوضع الإنساني في القطاع المحاصر.