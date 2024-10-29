اعلان عن قطع التيار الكهربائي في مناطق من محافظة رام الله والبيرة

وطن: تعلـن شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا يوم الأربعاء الموافق 30/10/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة :

أجزاء من بيرزيت وتشمل: إسكان الريان والمجاورين ، إسكان الريم والمجاورين ، إسكان الدوحة والمجاورين



تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.