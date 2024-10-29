En
البث المباشر
وطن الأخبار أخبار الشركات

اعلان عن قطع التيار الكهربائي في مناطق من محافظة رام الله والبيرة

29.10.2024 06:23 PM
اعلان عن قطع التيار الكهربائي في مناطق من محافظة رام الله والبيرة

وطن: تعلـن شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا يوم الأربعاء  الموافق 30/10/2024  عن كل من المناطق التالية من محافظة  رام الله والبيرة :

أجزاء من بيرزيت وتشمل: إسكان الريان والمجاورين ، إسكان الريم والمجاورين ، إسكان الدوحة والمجاورين


تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

تصميم وتطوير