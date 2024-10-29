اختتام فعاليات بطولة العائلات للشطرنج في روابي

وطن: برعاية رئيس الاتحاد الفلسطيني للشطرنج بشار مصري، اختتمت في مدينة روابي بطولة الشطرنج للعائلات (لعبة الإبداع والذكاء)، التي نظمها الاتحاد الفلسطيني للعبة للمرة الأولى ضمن هذه الفئة، وذلك بمشاركة 32 عائلة شطرنجية ووسط حضور كبير من العائلات والضيوف.

وأقيمت البطولة وسط أجواء تنافسية مليئة بالإثارة، وأفرزت النتائج فوز عائلة سدر بالمركز الأول (محمد ورندة سدر)، فيما حلت عائلة الأيوبي (إلياس وأسيد الأيوبي) في المركز الثاني، وجاءت عائلة راشد (حسن وباسل راشد) في المركز الثالث، والطل (ماجد الطل وعبد الناصر الحموري) وحماد (نضال وبلال حماد) في المركزين الرابع والخامس على التوالي.



وأشاد أمين سر الاتحاد الفلسطيني عمر الجعبري بجهود رئيس الاتحاد الفلسطيني للشطرنج بشار مصري ودعمه المتواصل لتطوير اللعبة والارتقاء بها محلياً، كما رحب بالمشاركين، والضيوف الذين حضروا لتقديم الدعم وتشجيع المنافسين من مختلف العائلات.



وأشاد كذلك بالحكام الدوليين هاني طليب وتامر مسودة ومحمد قواسمه وسارة نصر الدين، مؤكداً أن هذه المسابقات مهمة جداً وتعزز من حضور اللعبة بين مختلف الشرائح والفئات، كما أنها تحفز المنافسين لتطوير أدائهم وتحسين نتائجهم محلياً وصولاً إلى البطولات والمنافسات الإقليمية والعالمية وبالتالي المزيد من الحضور الفلسطيني في هذه البطولات والمسابقات، مشيراً إلى أن هذه البطولة تزامنت مع سفر وفد فلسطيني للمشاركة في بطولة العرب للفئات السنية في تونس بقيادة الأمين العام للاتحاد بهاء مسودة.



وتمنى الجعبري تكرار هذه التجربة في قطاع غزة بعد زوال العدوان المستمر عليه لأكثر من عام، حيث أدى هذه العدوان إلى حرمان أبطال القطاع من المشاركة في البطولات العربية والإقليمية والدولية.