الاحتلال يقر بمقتل 4 جنود بينهم ضابط في جباليا.. والمقاومة تستهدف تحشداته في رفح

وطن: أقرّ المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي تحت بند سُمح بالنشر، اليوم الثلاثاء، بمقتل ضابط و3 جنود إسرائيليين، وإصابة ضابط بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة في جباليا، شمالي قطاع غزّة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ الجنود القتلى ينتمون إلى وحدة "الأشباح" الإسرائيلية أو الوحدة "888"، وهي إحدى الوحدات الخاصة متعددة الأبعاد التابعة لـ"الجيش" الإسرائيلي.

وفي وقتٍ سابق، أشارت منصّة إعلامية إسرائيلية إلى أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي تعرّض لحادث صعب في شمال قطاع غزة، نتيجة انفجار عبوة ناسفة في مبنىً عملت بداخله القوات الإسرائيلية.

وكشفت المنصّة أنّ القتلى الإسرائيليين، هم: النقيب يونتان كيرن، العريف أفيف غلبوع، العريف ناؤور حيموب، والعريف نسيم ميطال.

استهداف لتحشدات الاحتلال جنوبي القطاع

ويأتي إقرار جيش الاحتلال بمقتل الجنود الـ4، مع مواصلة المقاومة عملياتها في مختلف محاور القتال في قطاع غزة، ضمن ملحمة "طوفان الأقصى"، رداً على حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى استهداف تحشدات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في حي الجنينة شرق مدينة رفح، جنوبي قطاع غزّة، بقذائف "الهاون" من عيار 60.

وفي عملية أخرى، أعلنت كتائب شهداء الأقصى استهدافها بالاشتراك مع كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني بقذائف "الهاون" تمركزاً لقوات الاحتلال المتمركزة محيط بوابة "صلاح الدين" جنوبي مدينة رفح، جنوبي القطاع.

بدورها، استهدفت قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بقذائف "الهاون" الثقيل تمركزاً لقوات الاحتلال في محيط بوابة "صلاح الدين" جنوب مدينة رفح، جنوبي قطاع غزّة.