الأونروا: نعمل بتفويض من الأمم المتحدة وسنواصل العمل الإنساني دون توقف

وطن: أكد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عدنان أبو حسنة، أن "الوكالة تعمل بتفويض من الأمم المتحدة يتم تجديده كل 3 سنوات، ولن تأخذ تفويضا من إسرائيل لأنها ليست تابعة لها ولا تعمل بأمر منها، لذلك فالوكالة مستمرة في عملها ولن تتوقف".

وبحسب الموقع الرسمي للأنروا، فقد قال أبو حسنة في بيان نُشر على الموقع الرسمي للوكالة اليوم الثلاثاء، إن أحد الأسباب التي دفعت إسرائيل إلى تعليق عمل الوكالة في القدس الشرقية، أن "لديها اعتقادا بأنه بتصفية الوكالة ستتم تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وكذلك تصفية الحل السياسي وحل الدولتين، وهو ما صرح به مسؤولوها"، لافتا إلى أن الأونروا تشكل شريان الحياة للاجئين الفلسطينيين، والقرار الإسرائيلي ستكون له نتائج كارثية على الفلسطينيين في الضفة وغزة.

وأوضح أن إسرائيل لها تاريخ طويل من التناقضات والعداء غير الظاهر مع الوكالة، لكن اليوم أصبح الموضوع أكثر خطورة وجدية وتداخلا في قضية تشريعات لأول مرة منذ إنشاء الوكالة، كما أن الحكومة الإسرائيلية حاولت خلال الأشهر الماضية أن تستبدل (بالأونروا) بعض المنظمات الصغيرة، في حين أن الوكالة لديها أكثر من 30 ألف موظف في الشرق الأوسط منهم 13 ألفا في غزة.

وأشار إلى أن (الأونروا) تعد عنصر أمن واستقرار في المنطقة وتعمل في 5 دول، وستتأثر المنظومة في حال عدم وجودها لأنه لا بديل بها، مؤكدا أنه في مفهوم الأمن والاستقرار الإقليمي المرتبط بالعمليات الإنسانية سيكون لغياب الوكالة تأثير خطير.

يذكر أن الكنيست الإسرائيلية كانت قد أقرت مساء أمس الاثنين، قانونا يمنع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من العمل داخل إسرائيل.