بيت لحم: إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قرية حوسان وبلدة الخضر

وطن: أصيب عدد من المواطنين بينهم طلبة مدارس في قرية حوسان وبلدة الخضر غرب بيت لحم، بالاختناق اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال.

وأفاد مدير المجلس القروي في حوسان رامي حمامرة ، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت محيط المدارس وسط القرية، أثناء مغادرة الطلبة مدارسهم بعد انتهاء الدوام المدرسي، حيث أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت تجاههم وصوب المنازل والمحلات التجارية، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بينهم طلبة بالاختناق.

وأضاف حمامرة، أن جنود الاحتلال أجبروا أصحاب المحلات التجارية في منطقة المطينة الواقعة على الشارع الرئيس للقرية على إغلاق أبوابها، ومنعت حركة مرور المركبات وتنقلات المواطنين.

وفي بلدة الخضر، أفاد مصدر محلي بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء، تحديدا البلدة القديمة، ومحيط الجامع الكبير، والبوابة، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وأضاف المصدر أن أصحاب المحلات التجارية أغلقوا أبوابها، تخوفا من إلقاء جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت داخلها، ما أدى إلى شل الحركة التجارية وحركة مرور المركبات وتنقلات المواطنين.

يشار إلى أن قوات الاحتلال صعّدت في الآونة الأخيرة اقتحامها المتكرر للقرية حوسان وبلدة الخضر وشلت حركة الحياة فيهما.