منظمة آكشن إيد الدولية: تشريع حظر الأونروا قرار أرعن سيكلف حياة الفلسطينيين

رام الله – وطن: أدانت منظمة أكشن إيد الحظر المفروض على أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في إسرائيل، والذي أقره الكنيست والذي يشل قدرة وكالة الأمم المتحدة على تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وقال المدير العام لمنظمة أكشن إيد في فلسطين جميل سوالمة في بيان وصل لوطن نسخة عنه " إن هذا الحظر المفروض على عمل الأونروا المنقذ للحياة هو هجوم أرعن على المساعدات الإنسانية والذي سيكلف حياة عدد لا يحصى من الفلسطينيين. إننا ندين بشدة هذا القانون، ونتضامن مع الأونروا، التي لا يمكن المبالغة في تقدير دورها الأساسي في دعم الملايين من اللاجئين الفلسطينيين. إن هذه الخطوة المشينة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية سوف تؤدي إلى تفكيك العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة، وقطع شريان الحياة الحيوي لملايين الفلسطينيين الذين أصبحت حياتهم جحيما لا يطاق".

ووأضاف "لا يوجد بديل عملي للأونروا بتفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة، توفر المنظمة خدمات حيوية مثل التعليم والرعاية الصحية والدعم الاجتماعي لملايين الفلسطينيين الذين يعتمدون على هذه الخدمات من أجل بقائهم اليومي. إن تمزيق ولاية الأونروا لا يشكل إهانة لقيم التعددية فحسب، بل يشكل أيضا سابقة خطيرة ذات آثار عالمية".

وتابع "لقد تم تمرير هذا التصويت وسط القصف المستمر لغزة من قبل القوات الإسرائيلية، التي تواصل مهاجمة المناطق المأهولة بالسكان، مما أدى إلى القتل الجماعي للفلسطينيين، ومحو آخر المستشفيات المتبقية في غزة والتهجير القسري لمئات الآلاف من الأشخاص، بدلاً من الضغط على إسرائيل لإنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة، وقف زعماء العالم موقف المتفرج بصمت وسمحوا لإسرائيل بتجريم المساعدات الإنسانية. إننا نطالب زعماء العالم بالوقوف ضد تصرفات إسرائيل غير القانونية واستخدام كافة الوسائل المتاحة لمنع تطبيق هذا التشريع المخزي".