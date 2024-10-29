استهدفت طلبة القانون بجامعة بيرزيت.. الهيئة المستقلة تختتم دورة تدريبية في مجال حقوق الإنسان

وطن: اختتمت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان " ديوان المظالم" بالتعاون مع العيادة القانونية في جامعة بيرزيت دورة تدريبية بعنوان (مدخل في حقوق الإنسان) استهدفت طلبة القانون في الجامعة بواقع 12 ساعة تدريبية.

قدم خلاله المدربين مجموعة من المواضيع المتخصصة في هذا المجال ومنها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومبادئ حقوق الإنسان بالإضافة إلى الآليات الدولية والوطنية لحماية الحقوق، كما تناول التدريب موضوع حرية الرأي والتعبير، وقانون الجرائم الإلكترونية، وآليات تلقي ومتابعة الشكاوى من قبل الهيئة المستقلة ودورها في توثيق الإنتهاكات الإسرائيلة في حرب الإبادة التي تمارسها بحق شعبنا في قطاع غزة.

وأكد الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة على أهمية التمسك بقيم حقوق الإنسان والدفاع عنها، كما تطرق إلى الجهود المبذولة على الصعيد الدولي لتوثيق الجرائم الإسرائيلية ووقف حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها دولة الاحتلال، فضلا عن المناصرة الدولية من خلال التشبيك مع الشركاء والحقوقين في العالم، لمساءلة إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال على جرائمها أمام المحاكم الدولية المتخصصة.

وشدد الحقوقي إسلام التميمي مدير دائرة التدريب والتوعية والمناصرة على أهمية التدريب للطلبة لمساهمته في بناء قدراتهم المعرفية والحقوقية، ولما يقدمه من نماذج تطبيقية للإطار النظري الذي يحصلون عليه في الجامعات.

من جانبها أشارت الاستاذة هدبة عسكر ممثلة العيادة القانونية إلى أهمية الاستمرار في تقديم هذه التدريبات لما لها من دور فعال في تعزيز المعرفة لدى الطلبة، وضرورة التعاون المستمر والمستدام في مجال بناء قدراتهم.