جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وثلاث جنود في تفجير مبنى مفخخ بشمال غزة

رام الله - وطن: أقر جيش الاحتلال بمقتل أربعة من عناصره، في حدث وقع ليل الاثنين بشمال قطاع غزة.

وأعلن متحدث باسم جيش الاحتلال، مقتل ضابط و3 جنود، وإصابة ضابط آخر بجروح خطيرة خلال المعارك في شمال قطاع غزة.

ووقعت العملية عندما جرى تفجير مبنى مفخخ بقوة عسكرية لجيش الاحتلال، أسفر عن إصابة ضباط وجنود آخرين.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، أعلن ليل الإثنين عن مقتل الرائد جاي يعقوب نزري (25 عاما) من عتليت، وهو قائد سرية في الكتيبة 52، متأثرا بجراحه بعد إصابته البالغة في 19 أكتوبر/ تشرين أول، بصاروخ مضاد للدبابات في معركة جباليا.

وقد قُتل في ذلك الحادث اثنان من الجنود أيضا.

وقالت مصادر عبرية ان الضابط والجنود الذين أعلن جيش الاحتلال مقتلهم في جباليا بانفجار عبوة ناسفة من الوحدة "متعددة الأبعاد" الخاصة التي أسسها رئيس الأركان السابق أفيف كوخافي بهدف "القتال في عمق العدو" وقد قتل قائدها خلال المعارك في مستوطنات "غلاف غزة" في السابع من أكتوبر.