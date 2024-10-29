في أقل من شهر .. جيش الاحتلال يعترف باصابة 900 جندي في جنوب لبنان

رام الله - وطن: أعلنت دائرة تأهيل الجنود الجرحى في وزارة الأمن الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، أنها استوعبت منذ بداية الحرب على غزة، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حوالي 12 ألف جندي ومجندة.

وأفادت الدائرة في بيان بأن عدد الجنود الذين تعتني بهم ارتفع خلال سنة بـ20%، ووصل العدد إلى حوالي 74 ألفا، وقرابة 1500 جندي ومجندة بينهم أصيبوا مرتين خلال الحروب التي تشنها إسرائيل في السنة الأخيرة على غزة ولبنان.

وأضاف البيان أن حوالي 900 جريح جديد نُقلوا إلى المستشفيات منذ بداية الاجتياح البري الإسرائيلي لجنوب لبنان، في 30 أيلول/سبتمبر الفائت، ويشكل هذا العدد ارتفاعا بنسبة 150% قياسا بعدد الجنود الجرحى في الشهر الماضي.

وتشير معطيات دائرة التأهيل إلى أن 51% من الجنود الجرحى في سن 18 – 30 عاما، وحوالي 8500 منهم، أي 66%، كانت جراحهم جسدية، و5200 جريح، أي 43%، تطورت لديهم أعراض نفسية.

وتوصف جراح 14% بأنها م بين متوسطة وخطيرة، وأصيب 23 جنديا بجروح خطيرة في الرأس، وجرى بتر أطراف 60 جنديا وحصلوا على أطراف اصطناعية، وبينهم 5 جنود تمت ملاءمة أطراف اصطناعية لهم في خارج البلاد، وفقد 12 جنديا جريحا بصرهم.

وحسب البيان، فإن دائرة التأهيل تعمل وفق سياسة "التأهيل قبل البيروقراطية"، التي بموجبها يتم منح علاج طبي ونفسي فوري، وتأجيل مثول الجندي الجريح أمام اللجان الطبية لمدة سنة.