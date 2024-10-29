الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقدم 45.5 مليون دولار كمساعدة اضافية لشبكة مستشفيات القدس الشرقية

رام الله - وطن: أعلنت حكومة الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عن تقديم مبلغ 45.5 مليون دولار إضافية كمساعدة لشبكة مستشفيات القدس الشرقية والتي تواصل تقديم الرعاية الأساسية والمنقذة للحياة لعشرات الآلاف من الفلسطينيين.

وقالت إيمي توهيل ستول، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للضفة الغربية وغزة في بيان وصل لوطن "نسخة عنه"، "من خلال معالجة التحديات المالية والفنية والتشغيلية التي تواجهها شبكة مستشفيات القدس الشرقية، فإننا نعزز البنية التحتية للرعاية الصحية التي تعتبر ضرورية للمجتمعات التي نخدمها"، حيث "تقوم شبكة مستشفيات القدس الشرقية بلعب دوراً أساسياً في توفير رعاية صحية عالية الجودة لآلاف المرضى الفلسطينيين من جميع أنحاء الضفة الغربية وغزة. ويؤكد هذا التمويل الإضافي التزامنا بضمان صحة الشعب الفلسطيني الجسدية والنفسية"،

وحسب البيان يفي هذا التمويل بالتزام بقيمة 100 مليون دولار لشبكة مستشفيات القدس الشرقية الذي أعلنه الرئيس جوزيف بايدن خلال زيارته للمنطقة في يوليو 2022. وسيضمن هذا التمويل الوصول المستمر إلى الرعاية الهامة من خلال توفير 27 مليون دولار على شكل إعفاء مباشر من الديون للمستشفيات و 18.5 مليون دولار لتعزيز الاستدامة طويلة الأجل للمستشفيات الأعضاء من خلال إعادة تأهيل وتجديد مرافق الرعاية الصحية والاستثمارات الرأسمالية وشراء المعدات والتدريب المتخصص والمساعدة الفنية.

وتابع البيان "في خضم التحديات المستمرة في المنطقة، لا تزال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ملتزمة بالشراكة مع المؤسسات المحلية لتعزيز الاستقرار والتنمية. ومن خلال هذه المساعدة، تقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتعزيز قدرة شبكة مستشفيات القدس الشرقية على تقديم الخدمات الأساسية بشكل مستدام، والحفاظ على الأنشطة خلال الأوقات الصعبة، وضمان حصول الأُسر على الرعاية التي تحتاجها. وتستند هذه المساعدة إلى الدعم التاريخي التي قدمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لشبكة مستشفيات القدس الشرقية، والذي بلغ قدرها أكثر من 202 مليون دولار منذ عام 2014، وستساعد المستشفيات على تحقيق الاستقلال المالي من خلال زيادة تدفقات الإيرادات، وتوسعة قاعدة عملائها واعتماد ممارسات أكثر كفاءة."