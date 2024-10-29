بعد دقائق من إعلان حزب الله انتخاب نعيم قاسم امينا عاما .. إطلاق رشقات صاروخية كبيرة نحو الجليل

رام الله - وطن: بعد دقائق فقط من أعلان حزب الله عن انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما للحزب، دوت صافرات الانذار بشكل واسع في العشرات من المناطق والمستوطنات والقواعد العسكرية شمال فلسطين المحتلة.

وقالت مصادر لبنانية ان رشقة صاروخية كبيرة أطلقت من جنوب لبنان نحو مناطق واسعة في الجليل.

وذكرت منصات عبرية ان صلية ثقيلة تقدر بأكثر من 50 صاروخاً أُطلق نحو الجليل الغربي والأعلى.

وقال موقع حدشوت للو تسنزورا العبري انه "بعد دقائق من إعلان تعيين نعيم قاسم، إطلاق رشقات صاروخية غير معتادة نحو الجليل"

وقالت مصادر عبرية ان "فرق الإسعاف تهرع لمكان سقوط صواريخ اطلقت من جنوب لبنان في "معلوت" شمال فلسطين المحتلة بعد بلاغات عن وقوع إصابات."

وتابعت ان "إصابة خطيرة على الأقل سجلت نتيجة سقوط صواريخ في "معلوت ترشيحا" شمال فلسطين قبل قليل."