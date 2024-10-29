القوات المسلحة اليمنية تعلن استهدافها بعدد من المسيرات المنطقة الصناعية في عسقلان

رام الله - وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف المنطقة الصناعية في عسقلان بسرب من الطائرات المسيرة.

واكدت القوات المسلحة اليمنية ان المسيرات وصلت الى أهدافها بنجاح.

وقالت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها "انتصاراً لمظلوميةِ الشعبينِ الفلسطينيِّ واللبنانيِّ وإسناداً للمقاومتينِ الفلسطينيةِ واللبنانية وفي إطارِ المرحلةِ الخامسةِ من التصعيدِ، نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتِ المنطقةَ الصناعيةَ للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ عسقلانَ جنوبيَّ فلسطينَ المحتلة".

واضافت " ان العملية نُفذتِ العمليةُ بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ، ونجحتِ المسيراتُ في الوصولِ أهدافِها بفضلِ الله".

وتابعت "إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ ورداً على جرائمِ العدوِّ الصهيونيِّ في غزةَ ولبنانَ سوف تواصلُ عملياتِها العسكريةَ وإنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزةَ ووقفِ العدوانِ على لبنان".