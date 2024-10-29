حزب الشعب: ندعو لمقاومة مساعي الاحتلال لتصفية وكالة "الأونروا" ونطالب بطرد "إسرائيل" من الهيئات الدولية كافة

رام الله – وطن: أعرب حزب الشعب عن إدانته الشديد لقرار "الكنيست الإسرائيلي" الذي أقر بشكل نهائي قانون يشرع حظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن القرار يندرج ضمن المساعي المستمرة لنزع الشرعية عن دور الوكالة في تقديم المساعدات والخدمات للاجئين الفلسطينيين وتصفية قضيتهم.

وقال حزب الشعب في بيان، صباح اليوم الثلاثاء وصل لوطن نسخة عنه، إن قرار "الكنيست الإسرائيلي" يعبر عن السياسية الاستعمارية والفاشية لكل منظومة الاحتلال الصهيوني، وهو خطوة إضافية لجريمة حرب الابادة والتصفية التي يتعرض لها شعبنا وقضيته الوطنية، فضلاَ عن انتهاكه السافر لقرارات الأمم المتحدة وللمواثيق والقوانين الدولية، وخصوصا القرار رقم 194 الصادر عن الأمم المتحدة والذي تقرر بموجبه حق عودة اللاجئين.

وفيما طالب دول العالم والهيئات الأممية كافة، بسرعة طرد دولة الاحتلال الإسرائيلي من عضوية جميع الهيئات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة، بإعتبارها دولة احتلال وإرهاب وتتصرف خارج إطار كل القوانين، دعا حزب الشعب أيضاَ إلى أوسع اصطفاف وتحرك فلسطيني، رسمي وشعبي، للتصدي بكل قوة لقرار الاحتلال بحظر وكالة (الأونروا)، وإلى مقاومة كل مساعيه شيطنتها وحظر أنشطتها وشطبها تمهيداَ لتصفية قضية اللاجئين وحق العودة.