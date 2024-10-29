مصطفى البرغوثي: مجزرة بيت لاهيا تمثل جريمة إبادة جماعية جديدة

رام الله - وطن: قال د.مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية ان المجزرة الوحشية التي ارتكبها جيش الاحتلال في بيت لاهيا صباح اليوم وأودت بحياة 70 شهيدا بمن فيهم 17 طفلا وعشرات المصابين و كثيرون منهم يموتون تحت الأنقاض تمثل جريمة إبادة جماعية للفاشية الحاكمة في إسرائيل وتترافق مع تدمير مخطط و منهجي للقطاع الطبي و الصحي و الدفاع المدني؟

واضاف البرغوثي في بيان وصل لوطن نسخة عنه ان الفاشية الإسرائيلية لن ترتدع الا بفرض العقوبات و المقاطعة عليها و كل من يواصل العلاقات مع حكام إسرائيل و التطبيع معهم يكون مشاركا في جرائم الإبادة الجماعية و التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.