الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من بيت لحم

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم االثلاثاء، ثمانية مواطنين من محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: حمزه قاسم موسى (26 عاما)، ورياض خالد غنيم (31 عاما) من بلدة الخضر جنوبا ، وخليل محمد دار يونس (34 عاما)، وحمزه جمال الزغاري، ومحمد فؤاد عبيدالله من مخيم الدهيشة، وكلاهما يبلغان من العمر 18 عاما، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

وأضافت المصادر، أن تلك القوات اعتقلت من مدينة بيت لحم شبانا ثلاثة، وهم: ابراهيم هاشم صومان (34 عاما) من حارة الفواغرة وسط مدينة بيت لحم، وقتادة ناصر شوشه (19 عاما)، وعز الدين زعول (34 عاما)، بعد دهم وتفتيش منازلهم.