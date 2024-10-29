الاحتلال يمنع المزارعين من قطف ثمار الزيتون في برقة شمال غرب نابلس

وطن: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، المزارعين من قطف ثمار الزيتون، في قرية برقة شمال غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال اقتحموا منطقة الخلايل في برقة، وقاموا بمنع المزارعين من اكمال قطف ثمار الزيتون، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم.

ويشهد موسم الزيتون في الضفة هذا العام، اعتداءات يومية من المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، على المزارعين وصلت إلى حد القتل، وحرق أشجار الزيتون وتقطيعها وسرقة المحصول، ومنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم لجني محصولهم من ثمار الزيتون.