مسيرات المقاومة تضرب أهداف عدة في عسقلان ونهاريا

رام الله - وطن: دون صافرات الانذار صباح اليوم في مناطق متفرقة في فلسطين المحتلة من شمالها الى جنوبها عقب اختراق مسيرات من مناطق متفرقة اجواء فلسطين المحتلة.

وأعلن جيش الاحتلال، الثلاثاء، سقوط طائرة مسيرة في منطقة مفتوحة بمستوطنة عسقلان القريبة من قطاع غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بيان للجيش أن "طائرة بدون طيار سقطت بمنطقة مفتوحة في مدينة عسقلان، ولم تقع إصابات".

وأضافت الهيئة أن "الجيش" الإسرائيلي يرجح ان تكون الطائرة انطلقت من اليمن.

في السياق ذاته، دوت صفارات الإنذار، الثلاثاء، في منطقة نهاريا بالجليل الغربي بعد اختراق طائرة مسيرة المنطقة.

وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن سقوط جسم مشبوه قرب محطة قطارات في نهاريا بالجليل الغربي، ما أسفر عن أضرار مادية في المكان وسط تقارير عن إصابة شخص بجروح.

وأظهرت لقطات مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي لحظات دوي صفارات الإنذار في نهاريا، التي تبعد مسافة 10 كيلومترات عن عكا.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد إطلاق مسيرة من لبنان سقطت في منطقة نهاريا، مشيرا إلى أنه يجري التحقيق في الأمر.

كما رصدت مصادر عبرية انفجار طائرة مسيرة قرب جسر للمشاة في "نهاريا" شمال فلسطين المحتلة، بعد فشل الاحتلال في اعتراضها.

وفي سياق متصل، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر الثلاثاء، عن مهاجمة هدف عسكري تابع للاحتلال الإسرائيلي شمالي الأراضي المحتلة بواسطة الطيران المسير.

وقالت المقاومة الإسلامية، في بيان، إن العملية جاءت "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وشددت على "استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة"، حسب تعبيرها.