تفاصيل المقترح الأمريكي لهدنة غزة.. صفقة تبادل وهدنة لـ 28 يوما

رام الله – وطن: قال موقع أكسيوس الإخباري، إن مدير "سي آي إيه"، وليام بيرنز، ناقش صيغة جديدة لوقف إطلاق النار وتبادل للأسرى مع نظرائه القطريين و"الإسرائيليين".

وأضاف الموقع الأمريكي، أن الصيغة الجديدة تتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 28 يوما في قطاع غزة، وإفراج حركة حماس عن حوالي 8 أسرى لديها، وإطلاق دولة الاحتلال سراح العشرات من الأسرى الفلسطينيين.

وأشار إلى أن "إسرائيل وافقت على وقف مؤقت لإطلاق النار، لكن حركة حماس تريد وقفا يقود إلى خطوات إسرائيلية لا رجعة فيها".

وأوضح أن مدير السي آي إيه ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بدأا بالفعل في تطوير فكرة الاتفاق الجزئي في قطاع غزة.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر مسؤول قوله، إن نائب ممثل الجيش في طاقم المفاوضات قدم استقالته، بينما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الاستقالة تمت لأن المفاوضات عالقة وتراوح مكانها.

وقالت هيئة البث الرسمية، إن العميد أورين سيتر، نائب اللواء نيتسان ألون، مسؤول التفاوض من قبل جيش الاحتلال، أعلن على حين غرة استقالته من عضوية فريق التفاوض.

وأوضحت الهيئة أن سيتر كان ضالعا بشكل عميق في بلورة مخطط لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين تبناه الرئيس (الأمريكي جو) بايدن ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأضافت أنه بعد ظهر الاثنين عاد رئيس الموساد ديفيد برنيع من الدوحة، و"يمكن القول إنه حال كانت هناك أي إمكانية لحدوث انطلاقة لما كنا شهدنا هذه الاستقالة الدراماتيكية".