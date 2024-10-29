جنوب أفريقيا تقدم لمحكمة العدل الدولية أدلة على "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها "إسرائيل" في غزة

وطن: قدمت جنوب أفريقيا وثائق لمحكمة العدل الدولية، تتضمن "أدلة" على"الإبادة الجماعية" الإسرائيلية في غزة.

ويحتوي الملف على 750 صفحة من الملاحظات و4000 صفحة من الملحقات، ويسلط الضوء على "انتهاكات إسرائيل" لاتفاقية منع الإبادة الجماعية. وبينما تنضم دول أخرى للدعوى، تنفي إسرائيل الاتهامات.

وأعلن مكتب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا في بيان رسمي الإثنين، أن بريتوريا قدمت إلى محكمة العدل الدولية وثائق تتضمن "أدلة" على "الإبادة الجماعية" التي تتهم بريتوريا إسرائيل بارتكابها في قطاع غزة. وأفادت المحكمة الدولية في لاهاي باستلامها للوثيقة، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وتحتوي الوثيقة، وفقا للرئاسة الجنوب أفريقية، على أدلة تظهر انتهاكات إسرائيل لاتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وأضافت الرئاسة أن الأدلة المقدمة تشير إلى وجود نية محددة لدى إسرائيل لارتكاب الإبادة الجماعية في غزة.



وتبرز الوثيقة "إخفاق إسرائيل في منع التحريض على الإبادة الجماعية، وفي منع الإبادة الجماعية نفسها، وإخفاق إسرائيل في معاقبة من يحرضون على ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية".

وأوضحت الرئاسة أن الملف المقدم للمحكمة يتألف من أكثر من 750 صفحة من الملاحظات و4000 صفحة من الملحقات، مشيرة إلى أنه لا يمكن نشر محتواه للعامة وفقا لأعراف المحكمة.

جدير بالذكر أن عدة دول انضمت إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وهي بوليفيا وكولومبيا وليبيا وإسبانيا والمكسيك.