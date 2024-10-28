سامي مشعشع يكتب لوطن: المعادلة الان..الطرد بالطرد.. الكنيست يقرر طرد الاونروا وعلى الأمم المتحدة طرد وانهاء عضوية دولة الاحتلال فى الجمعية العمومية

ان مصادقة الكنيست الاسرائيلي على قانون حظر عمل الاونروا داخل الاراضي المحتلة هو تصعيد جنوني وغير مسبوق وتحدى سافر وارعن لكل المواثيق والمعاهدات ولمجموع الدول الآعضاء فى المؤسسة الأممية.

القرار يشكل إلغاءا فعليا لإتفاقية المقر (اتفاقية كوماي- مكليمور ) للعام 1967 والتي سمحت للوكالة الأممية بالعمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ويشكل تمهيدا لطرد الاونروا من مقرها فى الشيخ جراح ومنعها من العمل وتقديم المساعدات الانسانية ويهدد مكانة ووضعية مخيم شعفاط للاجئين فى المدينة المقدسة وسائر منشات وخدمات الوكالة فى القدس وبلدتها القديمة كنها وحرمان عشرات الالوف من اللاجئين القاطنين فى القدس وضواحيها من خدمات الاونروا.

القرار سيعطل ويقيد عمل الاونروا بشكل كبير فى الضفة الغربية وقطاع غزة وسيؤثر على اكثر من مليوني لاجىء يستفيد من خدمات الوكالة التعليمية والصحية والإغاثية.

ان وجود (أونروا) في القدس تذكير للاحتلال بقضية اللاجئين وحق عودتهم إلى فلسطين ويمثل أخطر مشروع يهدد القضية الفلسطينية من إقصاء لدورها وما يتبعه من استئصال حق العودة والقضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين.

تشكل وكالة "أونروا" انعكاساً للالتزام الدولي بحق العودة وللآسف فان الدول التي عبرت عن قلقها إزاء مشروع القانون الدي تم التصويت عليه لا يهمها سوى سمعة "إسرائيل" فقط أمام العالم وكل هذا الاهتمام المفاجئ للتصويت يحجب نفاقاً كبيراً وعجزاً أكبر لهذه الدول التي يعتمد الكيان عليها ببقائه اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً، وهذه الدول هي نفسها التي لم تضغط عليه منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة وهى ذات الدول التي تقدم مساعدات مالية لوكالة "أونروا" بالحد الأدنى، ولهذا السبب تراجعت خدماتها في الآونة الأخيرة عبر السنين لأنه لا يوجد أموال كافية وهم يتواطؤون على الوكالة من ناحية تجويعها مالياُ ويتظاهرون بقلقهم على تداعيات إنهاء خدماتها للاجئين. العديد من الدول بدأت تفكر بمقترح وجود شراكات لـ"أونروا" أو بدائل لها بالرغم ما يدعون في بياناتهم من شجب وادانات.

أن القرار الواجب اتخاذه حالياً من قبل الأمم المتحدة هو معادلة "الطرد بالطرد" أي ان طرد "أونروا"يجب ان يقابله طرد "إسرائيل" من الجمعية العمومية للأمم المتحدة وأن تصبح "دولة" خارجة عن القانون.

"سامي مشعشع الخبير في شؤون الأونروا"