بالصواريخ المجنحة والبالستية.. القوات المسلحة اليمنية تنفذ 3 عمليات على سفن في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب

وطن: اعلن المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد يحيى سريع، عن تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية استهدفت ثلاث سفن في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب.

واوضح سريع ان "العملية الأولى استهدفت السفينة "SC MONTREAL" جنوبي البحر العربي باستخدام مسيّرتين، فيما استهدفت العملية الثانية سفينة "MAERSK KOWLOON" في البحر العربي بصاروخ مجنح. أما العملية الثالثة فاستهدفت سفينة "MOTARO" في منطقة البحر الأحمر وباب المندب بعدد من الصواريخ الباليستية".

وأكد العميد سريع أن العمليات الثلاث حققت إصابات دقيقة ومباشرة، موضحًا أن استهداف هذه السفن جاء نتيجة انتهاك الشركات المالكة لها لقرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وجدد سريع التأكيد على استمرار الحصار البحري على الاحتلال وتنفيذ العمليات العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة ولبنان.