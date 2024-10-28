شهيدان ومصابون في قصف للاحتلال على مخيم جباليا

وطن: استشهد مواطنان وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال قصفت شارع الهوجا في المخيم، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,020 مواطنا، وإصابة 101,110 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.