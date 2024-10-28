حزب الله يقصف "ستيلا ماريس" بصواريخ نوعية.. ويجدد استهداف تجمعات الاحتلال غربي الوزاني

وطن: أطلقت المقاومة الإسلامية في لبنان صليةً من الصواريخ النوعية على قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية، شمالي غربي مدينة حيفا المحتلة، وذلك عند الساعة الـ4:00 من بعد الظهر الإثنين (بحسب التوقيت المحلي لبيروت والقدس الشريف).

وأكدت المقاومة أنّ هذه العملية تأتي في إطار ‏سلسلة عمليات "خيبر"، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها الاحتلال.

واستهدف حزب الله، عند الـ5:00 مساءً، قاعدة "ميرون" للمراقبة الجوية، بصلية صاروخية، بعدما هاجم موقع "رأس الناقورة" البحري، بمسيّرتين انقضاضيتين، أصابتا أهدافهما بدقة، بعد الظهر.

كمين عند الفجر.. واستهداف المستوطنات وتجمعات الجنود

إضافةً إلى ذلك، أعلنت المقاومة، مساء الإثنين، تنفيذها كميناً ضدّ جنود الاحتلال وآلياته، في أثناء تقدمهم في اتجاه تل نحاس عند أطراف بلدة كفركلا الحدودية، عند الـ4:00 فجراً.

وعند وصول الجنود والآليات إلى نقطة المكمن، اشتبك مقاتلو حزب الله معهم بالأسلحة الرشاشة والصاروخية، ما أدى إلى وقوع الجنود بين قتيل وجريح، واحتراق آليتين.

أما في عملية لاحقة عند الحدود، فاستهدف حزب الله تجمعاً لقوات الاحتلال في منطقة العمرا، غربي الوزاني، بصلية صاروخية، مرةً أخرى الإثنين (عند الـ3:15 من بعد الظهر)، بعدما قصف آخر للجنود عند الـ12:06 ظهراً.

وبصلية صاروخية أخرى، استهدف حزب الله تجمعاً لقوات الاحتلال في مستوطنة "مرغليوت"، عند الـ3:00 من بعد الظهر.

كذلك، قصف حزب الله مستوطنة "نهاريا"، بصلية صاروخية كبيرة (عند الـ4:00 من بعد الظهر)، ومستوطنتي "شوميرا" و"إيفن مناحم"، بصليتين من الصواريخ، في عمليتين متزامنتين عند الـ5:00 مساءً.

في غضون ذلك، نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان مشاهد توثّق استهداف تحشدات "جيش" الاحتلال، في مستوطنات شمالي فلسطين المحتلة، بمسيّرات انقضاضية.



ونشر مشاهد أخرى عن استهداف مستوطنة "نهاريا"، شمالي فلسطين المحتلة، الأحد أيضاً.

يُضاف ما سبق إلى عمليات نفّذها حزب الله في وقت سابق الإثنين، استهدف في إحداها شركة "يوديفات"، بمسيّرة انقضاضية أصابت أهدافها بدقة.

وقصفت المقاومة بالصواريخ "كريات شمونة"، تجمعات لقوات الاحتلال عند بوابة فاطمة عند الحدود، في 4 عمليات (إحداها تمت بقذائف المدفعية)، إضافةً إلى تجمعين للجنود بين "المنارة" و"مرغليوت".





