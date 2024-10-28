مستوطنون يعتدون على شاب اثناء قطف الزيتون في سلفيت

وطن: اعتدى مستوطنون متطرفون، اليوم الاثنين، على شاب من بلدة ديراستيا بمدينة سلفيت.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين هاجموا الشاب يوسف سلمان (27 عامًا) أثناء قيامه بقطف ثمار الزيتون في منطقة "المغيبة" شمال البلدة، وحاولوا اختطافه.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" وثق 113 حالة اعتداء قام بها المستوطنون خلال الفترة الواقعة بين شهري أيلول وتشرين الثاني من العام الماضي، وتراوحت بين هجمات على الفلسطينيين أو إلحاق الأضرار بأشجارهم أو سرقة محاصيلهم وأدوات الحصاد.