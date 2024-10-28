مستشفى العودة شمال غزة مهدّد بالتوقّف.. وحصيلة شهداء العدوان تتجاوز 43 ألفاً

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43020 شهيداً و 101110 إصابات، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ووثّقت الوزارة، في تقريرها لليوم الـ388 من العدوان المستمر، ارتكاب الاحتلال 5 مجازر ضد العائلات، وصل منها إلى المستشفيات 96 شهيداً و277 إصابة، خلال الساعات الـ48 الماضية.

وتشير الوزارة إلى أنّ عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وزارة الصحة: الاحتلال يجهض التطعيم ضد شلل الأطفال

وكشفت وزارة الصحة أنّ الاحتلال يحاول إجهاض حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بكل السبل، مشيرةً إلى أنّه ويمنع وصول فرق الحملة إلى شمالي القطاع، ويضع العراقيل أمام تنفيذها في مدينة غزة أيضاً.

وشدّدت الوزارة على أنّ ذلك يجعل الحملة معرضة للفشل، وهذا يعني استمرار وجود وباء شلل الأطفال الذي لن يهدد غزة فقط، وإنما يهدد كافة المنطقة المحيطة.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل وفق ما هو متاح، وتدرس وجود بدائل لتجاوز العقبات التي يضعها الاحتلال في طريق استمرار ونجاح الحملة.

"الوضع شمالي القطاع كارثي"

ويواصل الاحتلال عدوانه الممنهج في مناطق شمالي قطاع غزة، حيث أكد مدير مستشفى العودة، محمد صالحة، أنّ المستشفى يستقبل عشرات الإصابات يومياً في ظل نظام صحي متهالك، وإخراج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة.

وقال إنّ "المستشفى لا يستطيع التعامل مع الكمّ الهائل من الحالات التي هي بحاجة لرعاية صحية وبحاجة لتخصصات مختلفة غير متوفّرة في شمال غزة"، لافتاً إلى أنّه مهدّد بالتوقّف الكامل عن الخدمة في حال لم يتمّ تزويده بالأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.

وطالب صالحة منظمة الصحة العالمية بـ"الإسراع في إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود لمستشفى العودة"، كما طالب المنظمة بـ"التنسيق العاجل لإدخال بعثة طبية إلى المستشفى"، ولا سيما بعد اعتقال الاحتلال لرئيس قسم الجراحات الترميمية وجراحة العظام والعديد من الأطباء فيه.

وشدّد صالحة على أنّ الوضع في شمالي قطاع غزة كارثي، وبحاجة إلى كل الأحرار في العالم لإيقاف حرب الابادة الجماعية.

قصف متواصل

كذلك، يستمر الاحتلال في قصفه مناطق القطاع كافة مُمعناً في حرب الإبادة الجماعية، إذ أكدت مصادر محلية أنّ غارات إسرائيلية استهدفت مخيم جباليا، شمالي القطاع.

وارتقى 4 شهداء من جراء قصف إسرائيلي على جباليا البلد، وشهيدان آخران في قصف طائرات الاحتلال مجموعة من الأشخاص في محيط مسجد القططي في جباليا.

وأفادت بارتقاء 3 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الأشخاص في شارع النزاز في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة.

في المنطقة الوسطى من القطاع، أكدت المصادر ارتقاء 6 شهداء،بينهم أطفال، في القصف الإسرائيلي على بلدة الزوايدة، وارتقى شهيد وأصيب آخرون في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مخيم البريج.

وارتقى شهيد أيضاً في إثر قصف من مسيّرة للاحتلال في خربة العدس شمالي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أفادت مصادر محلية، بأن الوضع خطير شمالي القطاع، في ظل استمرار المحرقة وحرب الإبادة والتطهير العرقي للآمنين والأطفال والنساء، مشيراً إلى أنّ كلّ من يُصاب هناك يصبح من عداد الشهداء، لعدم وجود من يسعفه أو ينقذه.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أفرغ جميع مراكز الإيواء في شمال غزة بعد إجباره النازحين على المغادرة، ومنع الفلسطينيين من السير في الشوارع حتى، وقطع الماء والدواء والغذاء عنهم.

وقد عمد الاحتلال إلى نسف مربّعات سكنية في جباليا.