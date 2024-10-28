لبنان: الاحتلال يواصل قصف بلدات الجنوب والبقاع.. ويرتكب مجزرةً في صور

وطن: شنّ الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مدينة صور، جنوبي لبنان، استهدفت إحداها حي الرمل، حيث استشهد 7 أشخاص، وجرح 17 آخرون، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية.

وبينما استهدفت الغارات الإسرائيلية صور، قصف الاحتلال أيضاً عدة بلدات في الجنوب، بينها البرغلية، القليلة، بيوت السيّاد، الرمادية، الشعيتية، زبقين، جبال البطم وجبل بلاط، إضافةً إلى استهدافه جرافةً في برج قلاوي.

كذلك، استهدفت الغارات الإسرائيلية بلدتي عربصاليم وأرنون، تلة علي الطاهر في النبطية، أطراف قلعة الشقيف لجهة الخردلي والمنطقة الواقعة بين كفرتبنيت والنبطية الفوقا.

وشنّ الاحتلال قصفاً مدفعياً على أطراف بلدة كفركلا، في حين أغارت طائراته الحربية على بلدة دير سريان.

أما في البقاع، فاستهدفت غارة إسرائيلية الحلانية، استشهد من جرائها شخصان، في حين أُصيب 7 آخرون.

وفي شمسطار، غربي قضاء بعلبك، استشهد شخص آخر، وجرح 3، من جراء غارة شنّها الاحتلال على البلدة.

واستهدفت مسيّرة تابعة للاحتلال دراجةً ناريةً في طاريا، غربي قضاء بعلبك، بينما شنّ غارتين استهدفتا العسيرة ومشغرة.

في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتحديداً في شارع حاطوم في منطقة برج البراجنة، انهار طابقان من مبنى استهدفه الاحتلال سابقاً.