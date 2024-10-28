شركة Ooredoo فلسطين تعلن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام 2024

وطن: أفصحت شركة Ooredoo فلسطين عن بياناتها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام 2024. وجاء في بيان الشركة المالي تسجيل صافي أرباح بقيمة 10.4 مليون دولار أمريكي، فيما بلغت الإيرادات ما قيمته 82.0 مليون دولار أمريكي، وبلغت الأرباح التشغيلية قبل اقتطاع الضرائب والفوائد والاستهلاكات والإطفاءات (EBITDA) ما قيمته 31.7 مليون دولار أمريكي، كما نمت قاعدة المشتركين لذات الفترة لتصل إلى 1.55 مليون مشترك، محققةً نمواً بنسبة 8% عن العام الماضي، الأمر الذي يدل على ثقة المشتركين الكبيرة بخدمات Ooredoo ومتانة شبكتها رغم الظروف الصعبة التي تشهدها فلسطين، وتأتي النتائج في هذه الفترة متأثرة بالظروف الميدانية والاقتصادية الصعبة بالتزامن مع مرور عام على الحرب.

وحول آخر التطورات المتعلقة بأداء الشركة، قال الرئيس التنفيذي د. سامر فارس: "لا يخفى على أحد أن هذا العام قد كان عامًا صعبًا مرت به فلسطين وتأثر به قطاع الاتصالات، وقد طالنا ما طال بقية أبناء شعبنا في مختلف المؤسسات، ورغم التحديات الكبيرة، فإن عزيمة الفلسطيني وإصراره على مواجهة الصعاب يمنحنا القوة للمضي قدمًا نحو مستقبل أفضل، مع تطوير خطط مبتكرة للتغلب على العقبات، وعلى رأسها الدمار الشديد الذي لحق بالبنية التحتية في قطاع غزة نتيجة العدوان المستمر. وقد كانت إحدى الحلول المبتكرة استحداث مجموعة من المحطات الخلوية المتنقلة لتعزيز البث ورفع كفاءة الشبكة لتخدم مشتركينا وأهلنا في قطاع غزة في ظل تجمعهم في أماكن محدودة بأعداد كبيرة، جراء عمليات النزوح التي يتعرضون لها، في ذات الوقت فإننا ننظر اليوم إلى خدماتنا في قطاع غزة على وجه التحديد أنها خدمات إنسانية بالدرجة الأولى".

وأضاف د. فارس: "وعلى صعيد العمليات التجارية، فإن طواقمنا في قطاع غزة تبذل جهدها في الحفاظ على خدماتنا متوفرة وقريبة من المشتركين، وذلك عبر افتتاح مراكز خدمات مؤقتة جديدة داخل مخيمات النزوح، فيما ابتكرت طواقمنا نماذج عمل جديدة بالتعاون مع الشركاء المحليين للحفاظ على توزيع الأرصدة والشرائح في مختلف مناطق القطاع، كما أننا وبشكل متواصل نقوم بتجديد حزم اتصال مجانية تشمل دقائق وإنترنت ورسائل لجميع مشتركينا. وبالرغم من هذا كله إلا أن Ooredoo فلسطين حققت نتائج مالية متينة في الظروف الصعبة التي تشهدها فلسطين، وستبقى الشركة تبذل جهدها لتحافظ على استقرارها في مختلف المؤشرات المالية والتجارية والتقنية".

وختم د. فارس: "كلنا أمل أن نستطيع العودة لتقديم خدماتنا بشكل طبيعي في قطاع غزة مع انتهاء العدوان، وسنبقى ملتزمين بوضع الخطط والاستراتيجيات والأفكار الإبداعية للحفاظ على Ooredoo فلسطين على طريق النجاح. في ذات الوقت سنبقى ملتزمين بمساندة مجتمعنا الذي ننتمي إليه تحت مختلف الظروف وبكل الوسائل المتاحة".