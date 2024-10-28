إغلاق المبنى الرئيسي بمطار اللد أمام الرحلات الدولية بدءا من الشهر المقبل

وطن: أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن المبنى الرئيسي بمطار اللد سيغلق أمام الرحلات الدولية، بدءا من الشهر المقبل وحتى نهاية اذار.

وذكرت هيئة "البث الإسرائيلية" إن قرار إغلاق المبنى الرئيس في المطار جاء نتيجة تعليق شركات أجنبية رحلاتها.

وفي وقت سابق، أعلنت مجموعة لوفتهانزا، أن شركات الطيران التابعة لها ستمدد تعليق رحلاتها إلى (تل أبيب) حتى أواخر الشهر المقبل.

وذكرت المجموعة في بيان أن الخطوط الجوية النمساوية وخطوط بروكسل الجوية ولوفتهانزا والخطوط الجوية السويسرية (سويس)، قررت تمديد تعليق رحلاتها (لتل أبيب) حتى 25 تشرين ثاني.

وأضافت أن شركة يورو وينجز ستمدد تعليق رحلاتها إلى (تل أبيب) حتى 30 تشرين ثاني.

يذكر أن مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران، أعلنت أنها قررت تمديد تعليق الرحلات إلى كل من طهران وبيروت حتى أوائل العام المقبل لأسباب تشغيلية.