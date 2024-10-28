وزارة الصحة اللبنانية: 7 شهداء و17 جريحًا في غارة إسرائيلية على حي الرمل بمدينة صور

وطن: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، استشهاد سبعة أشخاص وإصابة 17 آخرين جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيًا في حي الرمل بمدينة صور جنوب لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن اتحاد بلديات صور تلقّى اتصالًا تهديديًا من جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالبه بإخلاء بعض الشوارع والأماكن في المدينة، ما أدى إلى استخدام مكبرات الصوت لدعوة السكان إلى إخلاء تلك المناطق، وخلق حالة من الهلع والذعر.

وحددت التحذيرات الصادرة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي المباني الواقعة بين شوارع: دكتور علي الخليل، وحيرام، ومحمد الزيات، ونبيه بري، ما دفع بالعديد من الأهالي إلى النزوح.

وارتفعت حصيلة الشهداء، وفقًا لبيان وزارة الصحة اللبنانية، إلى 2672 شهيدًا و12468 جريحًا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.