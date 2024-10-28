الاحتلال يُخطر بوقف العمل في 20 دفيئة زراعية في الجلمة شمال شرق جنين

وطن: سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 20 إخطارا بوقف العمل في دفيئات زراعية في قرية الجلمة، شمال شرق جنين.

وأفاد رئيس المجلس القروي رضوان شعبان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة غرب القرية، وسلّمت إخطارات بوقف العمل في 20 دفيئة زراعية على مساحة 20 دونما، على طول شارع الناصرة غرب القرية.

وأشار إلى أن تلك الدفيئات مقامة منذ سنوات، ومزروعة بالخضروات، منوها إلى أن قوات الاحتلال سلّمت أكثر من 150 إخطارا بوقف العمل خلال العام الماضي، كما أقدمت على هدم ثلاث دفيئات زراعية قبل أسبوعين في القرية.