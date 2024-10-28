أكثر من تسعين منظمة أهلية توقع على نداء أصدرته شبكة المنظمات الأهلية تطالب فيه بتكثيف الجهود من أجل وقف السطو على المساعدات الإنسانية وتأمين وصولها لمستحقيها في قطاع غزة

وطن: أصدرت شبكة المنظمات الأهلية نداء إلى كافة قطاعات شعبنا الفلسطيني الصامد من قوى سياسية وعشائر وعائلات ومؤسسات قطاع خاص ومنظمات وهيئات واتحادات وشخصيات من أجل حماية المساعدات التي تصل لقطاع غزة وعدم التهاون مع ما يقوم به بعض الأفراد والجماعات من تكرار الاعتداء على تلك ‏المساعدات مما يحرم أبناء شعبنا مرات عدة من الوصول الآمن لتلك المساعدات إليهم وهو الذي يعاني جراء ويلات ‏العدوان والحصار والتجويع الذي تفرضه قوات الاحتلال ‏الإسرائيلي.

وحمّلت المنظمات الأهلية الموقعة على النداء في بيان وصل لوطن نسخة عنه الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة على الواقع الإنساني في قطاع غزة وتهديد حياة السكان، وإشاعة الفوضى الأمنية وضرب مقدرات القطاع والشرطة وتعظيم الحالة الإنسانية المتدهورة، واستخدام المجاعة كأحد أدوات الحرب من خلال استهداف أفراد الشرطة المدنية المكلفة بحراسة المساعدات بما يقوض قدرتهم على حمايتها وتأمين وصولها إلى مستحقيها.

وأكد النداء الذي وقعت عليه أكثر من تسعين منظمة أهلية فلسطينية على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي وإجباره على فتح كافة المعابر أمام دخول المساعدات بأشكالها المختلفة مما يسهم في تدهور الأوضاع الإنسانية في مخالفة واضحة لمسؤولية "الأطراف الثالثة" في تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية.

وشدد النداء على أن القيود التي يفرضها الاحتلال على دخول المساعدات الإنسانية ووقف دخول بضائع القطاع الخاص إلى قطاع غزة فاقمت أوضاع المجاعة وسوء التغذية



وفيما يلي نص النداء وتواقيع المنظمات الأهلية:

نداء إلى كافة قطاعات شعبنا الفلسطيني الصامد من قوى سياسية وعشائر وعائلات ومؤسسات قطاع خاص ومنظمات وهيئات واتحادات وشخصيات

على ضوء اشتداد تداعيات الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة جراء جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من عام والتي بدأت تأخذ منحنى أكثر خطورة في ظل ما يحدث في شمال قطاع غزة مع حملة التطهير العرقي والإخلاء القسري والتدمير الممنهج مع وقف إمدادات الغذاء والدواء والماء إلى مختلف مناطق قطاع غزة وبخاصة إلى شمال قطاع غزة.

ومع القيود التي يفرضها الاحتلال على دخول المساعدات الإنسانية ووقف دخول بضائع القطاع الخاص إلى قطاع غزة فاقمت أوضاع المجاعة وسوء التغذية، ومع قيام بعض الأفراد والجماعات بتوقيف بعض شاحنات المساعدات والسطو عليها، الأمر الذي يفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية بما يهدد من حياة الكثير من الأطفال والنساء والمسنين بشكل خاص الذين يعتمدون بشكل أساسي على هذه المساعدات.

نحن المنظمات الأهلية الموقعة على هذا النداء نؤكد على ما يلي:

يتحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة على الواقع الإنساني في قطاع غزة وتهديد حياة السكان، وإشاعة الفوضى الأمنية وضرب مقدرات القطاع والشرطة وتعظيم الحالة الإنسانية المتدهورة، واستخدام المجاعة كأحد أدوات الحرب من خلال استهداف أفراد الشرطة المدنية المكلفة بحراسة المساعدات بما يقوض قدرتهم على حمايتها وتأمين وصولها إلى مستحقيها.

يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الضغط على الاحتلال الإسرائيلي وإجباره على فتح كافة المعابر أمام دخول المساعدات بأشكالها المختلفة مما يسهم في تدهور الأوضاع الإنسانية في مخالفة واضحة لمسؤولية "الأطراف الثالثة" في تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية.

حماية المساعدات التي تصل لقطاع غزة وعدم التهاون مع ما يقوم به بعض الأفراد والجماعات من تكرار الاعتداء على تلك ‏المساعدات مما يحرم أبناء شعبنا مرات عدة من الوصول الآمن لتلك المساعدات إليهم وهو الذي يعاني جراء ويلات ‏العدوان والحصار والتجويع الذي تفرضه قوات الاحتلال ‏الإسرائيلي.

وتطالب المنظمات الأهلية الفلسطينية كافة قطاعات شعبنا بتكثيف الجهود من أجل وقف السطو على المساعدات الإنسانية وحرمان الأطفال والنساء والمرضى والجرحى من هذه المساعدات في وقت تشتد فيه الكارثة الإنسانية، كما تشكل عمليات السطو على المساعدات وبيعها واحتكار السلع والبضائع خروجا عن قيم شعبنا ومبادئنا الإنسانية وفي مقدمتها التكافل والتضامن.

كما تطالب المنظمات الأهلية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته من أجل الضغط الجاد على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر وإدخال المساعدات بكافة أشكالها إلى قطاع غزة وبخاصة في شمال قطاع غزة.



المنظمات الأهلية الموقعة على النداء:

جمعية الرواد للثقافة والفنون - الاتحاد العام للمراكز الثقافية - مركز الميزان لحقوق الإنسان - مؤسسة تحالف أطفال الشرق الأوسط - الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) - مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية ‏‏"شمس"/ فلسطين - جمعية النهوض بالأسرة الفلسطينية - مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان - المركز العربي للتطوير الزراعي - مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان - المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاة ‏‏"مساواة"‏ - جمعية الوفاق التنموية ‏- برنامج غزة للصحة النفسية - نفس للتمكين- للاستشارات النفسية والاجتماعية - اتحاد لجان العمل الزراعي - جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل - جمعية الحق في الحياة - جمعية التنمية الزراعية "الإغاثة الزراعية " - الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين - طاقم شؤون المرأة - المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) - جمعية معهد الأبحاث التطبيقية (أريج) - مركز ابحاث الأراضي - جمعية المركز التنموي للمرأة الفلسطينية - لجان العمل الصحي - جمعية مدرسة الامهات - جمعية العــودة الصحية والمجتمعية - مركز إبداع المعلم - مجموعة غزة للثقافة والتنمية - مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة - فارس العرب للتنمية والأعمال الخيرية - الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) - جمعية العطاء الخيرية - جمعية المنتدى الثقافي للشباب - جمعية حيفا لأطفال مرضى السكري - جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية - الجمعية الوطنية للتأهيل - جمعية فلسطين المستقبل للطفولة - جمعية المعاقين حركياً بقطاع غزة - منتدى غزة للزراعة الحضرية وشبه حضرية - مركز التنمية والإعلام المجتمعي - جمعية النجدة الاجتماعية - جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية - جمعية الثقافة والفكر الحر - مركز الإرشاد التربوي - المنتدى الاجتماعي التنموي - مركز العمل التنموي معاً - جمعية مركز الموارد العمالية - جمعية بنك الدم المركزي - جمعية التأهيل والتدريب الاجتماعي "النصيرات" - جمعية السطر الغربي لتطوير الريف وتنمية المزارع - جمعية بيت المستقبل - جمعية الأمل للتأهيل" رفح" - شبكة الأجسام الممثلة لذوي الإعاقة - مركز شؤون المرأة "غزة" - جمعية المركز الفلسطيني للزراعة الحيوية - جمعية الوفاق للإغاثة والتنمية - جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية - جمعية رؤيا لتنمية القدرات - جمعية المستقبل للتنمية والبيئة - الهيئة الوطنية لسرطان الأطفال - جمعية الغد المشرق لأبناء البلد - جمعية المرأة المبدعة - جمعية الفردوس لتنمية المرأة والطفل - المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" - الإتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة "الأمانة العامة" - جمعية ارتقاء للتنمية المجتمعية - جمعية قطوف الخير الصحية والمجتمعية - جمعية آدم لتنمية وتطوير الأسرة والمجتمع - جمعية مركز البرامج النسائية المغازي - جمعية منتدى التواصل - جمعية مبرة فلسطين للرعاية - جمعية النهضة للتطوير والتنمية - مركز الديمقراطية وحقوق العاملين - مؤسسة صوت المجتمع - جمعية بيتنا للتنمية والتطوير المجتمعي - جمعية نجوم الامل لتمكين النساء ذوات الإعاقة - مركز العلم والثقافة ـ النصيرات - جمعية مناصرة حقوق الإعلاميين - مؤسسة صوت المجتمع - جمعية فلسطين التربوية لحماية البيئة (بيئتي)‏ - جمعية الساحل الخيرية - جمعية مركز البرامج النسائية النصيرات

شبكة المنظمات الأهلية وتضم في عضويتها (135) منظمة أهلية