مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين في شجار ببلدة العيزرية

وطن: قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون، في شجار وقع ببلدة العيزرية شرق القدس المحتلة، تخلله إطلاق نار وإحراق ممتلكات.

وأضاف أن الشرطة والأجهزة الأمنية توجهت للمكان على الفور، وسيطرت على الشجار وألقت القبض على عدد من المشاركين فيه، وتم نقل الإصابات إلى مستشفيات في القدس، حيث أعلن الأطباء عن وفاة ثلاثة منهم.

وأشار إلى أن طواقم الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحرائق التي اندلعت بالبلدة بسبب الشجار.

وأكد ارزيقات أن القوة ما زالت موجودة بالبلدة لحفظ الأمن والنظام العام وملاحقة المطلوبين على خلفية الشجار.