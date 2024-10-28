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منظمة البيدر: مستوطنون يهاجمون مدرسة عرب الكعابنة الأساسية في المعرجات

28.10.2024 11:05 AM
منظمة البيدر: مستوطنون يهاجمون مدرسة عرب الكعابنة الأساسية في المعرجات

وطن: هاجم مستوطنون، صباح اليوم الأثنين ، مدرسة عرب الكعابنة الأساسية في المعرجات شمال غرب اريحا،شرق الضفة الغربية.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في تصريح صحفي ، إن مجموعة من المستوطنين من البؤر الاستيطانية المجاورة هاجموا مدرسة عرب الكعابنة الأساسية في المعرجات ، وحطموا نوافذ غرف صفية، وحاولوا تحطيم كاميرات مراقبة، علما أن تركيب الكاميرات حديث وقيد التجهيز.

واضطرت إدارة المدرسة إلى إغلاق ابواب الغرف الصفية على الطلبة خوفا من اعتداءات المستوطنين.

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