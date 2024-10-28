بنك القدس يشارك في مؤتمر سايبوس للعام 2024

وطن: شارك بنك القدس في مؤتمر سايبوس المتخصص في القطاع المالي والمصرفي الذي عُقد في العاصمة الصينية بكين، في الفترة ما بين 21 حتى 24 أكتوبر من العام 2024، بتنيظم جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (Swift)، المزود العالمي لخدمات المراسلات المالية الآمنة بمشاركة وفد رفيع المستوى من بنك القدس ضم دريد جراب، نائب رئيس مجلس الإدارة، محمد شاور، الرئيس التنفيذي للبنك، وقيس زحيكة، مدير المؤسسات المالية والاستثمار.

يحضر المؤتمر السنوي كل عام حوالي المئات من المديرين التنفيذيين والخبراء في القطاع المالي مما يزيد عن 150 دولة وإقليما، وهم من البنوك التجارية، وشركات الأوراق المالية، وغيرها من المؤسسات المالية وجهات التعاون معها، ويعتبر منصة هامة لدفع التبادل والتعاون في القطاع المالي في العالم، وتطوير الأعمال، وتجسيد الملامح، مما أكسبه لقب "الأولمبياد" في الأوساط المالية.

خلال المؤتمر، الذي يُعتبر أحد أهم الفعاليات العالمية في مجال الخدمات المصرفية والمالية، التقى وفد بنك القدس بالعديد من الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات حول أحدث التطورات والابتكارات في القطاع المالي. كما بحثوا فرص توسيع شبكة العلاقات المصرفية وتعزيز الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه بما يتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة في التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية.

أكد دريد جراب نائب رئيس مجلس الإدارة، على أهمية المشاركة في مؤتمر سايبوس لما يتيحه من فرص لتعزيز حضور بنك القدس في الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تأتي في إطار التزام البنك بتقديم أفضل الخدمات والحلول المصرفية لعملائه في فلسطين وخارجها.

من جانبه، أشار محمد شاور الرئيس التنفيذي للبنك ، إلى أن البنك يسعى دائمًا لتعزيز مكانته من خلال الاستفادة من التجارب الدولية، مؤكداً أن حضور المؤتمر يتيح الاطلاع على أحدث الممارسات والتقنيات التي تسهم في تحسين الأداء المالي والمصرفي للبنك وأضاف الرئيس التنفيذي يوفر المؤتمر لنا أيضاً فرصة فريدة لتبادل المعارف والخبرات مع نظرائنا من المؤسسات المالية المحلية والدولية، الأمر الذي سيساهم بدوره في تعزيز ودعم خططنا في بنك القدس"

تأتي مشاركة بنك القدس في مؤتمر سايبوس 2024 كجزء من استراتيجيته لتعزيز التواصل مع الشركاء الدوليين وتعزيز دوره الريادي في القطاع المصرفي الفلسطيني.