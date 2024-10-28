شركة البركة للتأمين الإسلامي تطرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي

وطن: - أعلنت شركة البركة للتأمين الإسلامي المساهمة العامة عن طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي، بعد حصولها على الموافقة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في 17 تشرين أول الماضي، وبلغ عدد الأسهم المقرر طرحها في الاكتتاب 2,250,000 سهماً بسعر 1 دولار أمريكي للسهم والواحد، وتمثل نسبة الأسهم المطروحة 37.5% من رأس المال المصرح به والذي يبلغ 6,000,000 دولار أمريكي، وستستمر فترة الاكتتاب لمدة 23 يوم من صباح اليوم الأحد 3 تشرين ثاني ولغاية مساء يوم الأحد 24 تشرين ثاني من العام 2024.

يعد هذا الطرح خطوة هامة للشركة لتوسيع نطاق تقديم خدماتها في السوق الفلسطيني، وفي الوقت ذاته يعتبر هذا الطرح فرصة استثمارية لجميع فئات المجتمع الفلسطيني. وتعليقاً على بدء عملية الاكتتاب العام الأولى، قال المهندس عوض الله عواد رئيس مجلس إدارة الشركة، "إن إطلاق عملية الاكتتاب العام الأولي لشركة البركة للتأمين الإسلامي يعد علامة فارقة في مسيرة الشركة وتطلعاتها المستقبلية. نحن ملتزمون بتقديم حلول تأمينية إسلامية مبتكرة، تلبي احتياجات السوق الفلسطيني المتنامية. من خلال هذا الاكتتاب، نهدف إلى تعزيز الثقة مع المستثمرين وتوسيع قاعدة شركائنا بما يساهم في تحقيق نمو مستدام وتعزيز مكانة الشركة في قطاع التأمين المحلي. كما أن هذا الاكتتاب يمثل فرصة للجميع للاستثمار في شركة تأمين إسلامية حديثة تسعى دائماً لتقديم الأفضل".

وأضاف السيد عبدالحكيم قاسم المدير العام للشركة "إن طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام يعكس التزامنا بتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتوسيع دائرة المساهمين لدينا. نحن واثقون أن هذه الخطوة ستدعم قدراتنا الاستثمارية وتمنحنا مرونة أكبر للتوسع في تقديم خدماتنا التأمينية. من خلال هذا الاكتتاب، نفتح الباب أمام كافة فئات المجتمع للمشاركة في قصة نجاح جديدة، معتمدين على مبادئنا الراسخة وتوجهنا لتقديم خدمات تأمينية مميزة".

تعتبر شركة البركة للتأمين أحد أحدث شركات التأمين في فلسطين المتخصصة في تقديم خدمات تأمين إسلامية، حيث تأسست في كانون ثاني من العام 2022 وتقدم خدمات متنوعة للأفراد والشركات تشمل تأمين المركبات، التأمين البحري والجوي، التأمين الصحي، والتأمين الزراعي، إلى جانب فروع أخرى متعددة للتأمين. وتسعى شركة البركة للتأمين الإسلامي إلى تقديم خدمات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات السوق المحلي، مع الالتزام بتقديم حلول تأمينية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يعزز من مكانتها في قطاع التأمين الفلسطيني.

الاكتتاب مطروح لجميع فئات المجتمع الفلسطيني من الأفراد والمؤسسات، بحد أدنى للاكتتاب في الطلب الواحد 500 سهم بينما يصل الحد الأقصى إلى 50,000 سهم.وذلك عن طريق تقديم نموذج الاكتتاب ووثائق إثبات الشخصية في أحد فروع الجهات المستلمة في فلسطين وهي "البنك الإسلامي العربي" و "بنك القدس"، ويمكن للجمهور التعرف على جميع شروط وتعليمات الاشتراك في الاكتتاب من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للبركة www.baraka.ps أو الإتصال على المركز الرقمي الخاص بها على الرقم 23#.