المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف هدفاً عسكرياً إسرائيلياً شمال فلسطين المحتلة

وطن: استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الاثنين، هدفاً عسكرياً إسرائيلياً شمال فلسطين المحتلة بواسطة الطيران المسيّر.

وتوعدت المقاومة العراقية بالاستمرار في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

يأتي ذلك استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً للشعبين الفلسطيني واللبناني، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد استهدفت، فجر أمس الأحد، هدفين حيويين في الجولان السوري المحتل في عمليتين منفصلتين. ومن ثمّ أعلنت استهدافها هدفاً حيوياً في أم الرشراش "إيلات" المحتلة، بواسطة الطيران المسير أيضاً.