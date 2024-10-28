إصابة شاب واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مخيم عسكر شرق نابلس

وطن: أصيب شاب، اليوم الإثنين، برضوض إثر سقوطه عن ارتفاع، واعتقل آخر، أثناء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عسكر شرق نابلس.

وأفادت مصادر طبية، بإصابة شاب برضوض نتيجة سقوطه عن علو في المخيم، نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر أمنية باعتقال الشاب محمد زكريا الأصفر، بعد مداهمة منزل ذويه والعبث بمحتوياته في المخيم.

وكانت وحدات خاصة تسللت إلى حارة العيادة في المخيم، وحاصرت منزلا فيها.

وقالت مصادر محلية، إن وحدات خاصة اقتحمت حارة العيادة في المخيم، ثم دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المخيم القديم، وحاصر منزلاً ونشر قناصته في أكثر من مكان.