4 شهداء في قصف للاحتلال على بيت لاهيا وحي الشجاعية

وطن: ستشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، في قصف للاحتلال على بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن الاحتلال استهدف بصاروخ مجموعة من المواطنين في ساحة مسجد القسام بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.

وأصيب مواطنون في قصف للاحتلال استهدف تجمعا للمواطنين في جباليا البلد، وقصفت منزلا في منطقة بلوك 7 شرق المخيم.

وأضاف أن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت تجمعا للمواطنين في شارع النزاز بحي الشجاعية شرق مدينة غزة ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين، كما قصفت محيط عيادة شهداء حي الزيتون.

وأصيب طفل برصاص من طائرة مسيرة للاحتلال شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف مناطق شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ونسف عدة منازل بالمنطقة ذاتها، بالتزامن مع غارات عنيفة شرق رفح.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,924 مواطنا، وإصابة 100,833 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.