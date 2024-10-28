مشاهد لانسحاب جيش الاحتلال على وقع ضربات مقاتلي حزب الله

وطن: بث الإعلام الحربي لحزب الله، مساء الأحد، مشاهد من تصدي مقاتليه لتوغل جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الجنوبية، وإجبارها على الانسحاب.

وأضاف حزب الله، أن عملية التصدي كانت في محيط بلدتي الطيبة ورب ثلاثين، وتعود إلى يوم 25 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وأظهرت المشاهد رصد مقاتلي الحزب لتقدم الآليات العسكرية الإسرائيلية، ثم استهدافها بوابل من الصواريخ وقذائف الهاون.

وتضمنت اللقطات، ملاحقة جيش الاحتلال الإسرائيلي بالنيران ولحظة سقوط الصواريخ والقذائف عليها، وصولا إلى انسحاب القوات بعد سحب الإصابات.

وارتفعت حصيلة قتلى الاحتلال خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، إلى 71 قتيلا في صفوف الجنود والمستوطنين، على كافة الجبهات كافة في قطاع غزة ولبنان والضفة الغربية، وبالمسيرة التي ضربت من العراق.

وكشفت وسائل إعلام وحسابات عبرية، عن أسماء قتلى من جيش الاحتلال، سقطوا في المعارك جنوب لبنان، بنيران حزب الله، متخطين الإعلان الرسمي للجيش.