فتح تحذر من محاولات لتصفية الأسير مروان البرغوثي بأمر من حكومة نتنياهو

وطن: قالت اللجنة المركزية لحركة فتح؛ إن العضو فيها والأسير في سجون الاحتلال مروان البرغوثي، يتعرض لمحاولة تصفية بقرار من حكومة نتنياهو.

وأضافت فتح في بيان وصل لوطن نسخة منه، أن ما تعرض ويتعرض له القائد مروان البرغوثي المعتقل في سجن مجدو شمالي فلسطين المحتلة، ما هو إلا محاولة لتصفيته بقرار من حكومة احتلالية متطرفة.

وأدانت بأشد العبارات، الاعتداءات الوحشية المتكررة بحق الأسرى، وعلى رأسهم البرغوثي الذي تعرض من جديد لاعتداء آثم، في وقت يتعرض فيه بقية إخوانه وأخواته الأسرى إلى أشد وأبشع الاعتداءات والفظائع، من عزل وضرب وحرمان شامل من العلاج والطعام، وأبسط الحقوق التي نصت عليها المواثيق الدولية.

وحذرت اللجنة المركزية من أن المس بحياة البرغوثي، وبقية القادة الأسرى والحركة الأسيرة برمتها، سينقل المواجهة مع الاحتلال إلى مرحلة متصاعدة من التوتر والانفجار.