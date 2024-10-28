الحصار يخنق 100 ألف شمال القطاع

وطن: قال الدفاع المدني في غزة؛ إن أكثر من 100 ألف مواطن في مناطق جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا، يتعرضون لحصار وقصف إسرائيلي.

وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع محمود بصل، أن الاحتلال يقتل كل من يحاول تقديم الخدمة إلى أهالي شمالي قطاع غزة.

وأوضح، أن هناك الكثير من الناس لا نعرف عنهم شيئا، مبينا أن الاحتلال يمارس سياسة الاستئصال العرقي في شمالي قطاع غزة.

وأكد أنه منذ 22 يوما، لم يتم دخول قطرة ماء أو خبز إلى شمالي القطاع، متسائلا: "أين المجتمع الدولي مما يجري في الشمال؟".

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها الواسع على مخيم جباليا والمناطق المحيطة به، لليوم الـ23 على التوالي، وسط مجازر مروعة ارتكبتها في المخيم ومحيطه، في إطار خطة تهجير ممنهجة.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة، مساء السبت، في استهداف لمربع سكني في بيت لاهيا شمال غزة.