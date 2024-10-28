بعد مرور عامٍ على عملية "طوفان الأقصى".. القوات المسلحة اليمنية تنفذ مناورات عسكرية واسعة تحت عنوان "لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ"

وطن: نشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد من سلسلة مناورات عسكرية تكتيكية"لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ"، التي نفّذتها القوات البحرية والبرية في القوات المسلحة اليمنية مؤخراً، وذلك في إطار معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس" التي أطلقتها القوات المسلحة إسناداً للشعبين الفلسطيني واللبناني، وبعد مرور عامٍ على عملية طوفان الأقصى المباركة.

وحاكت المناورة التي نشر الإعلام الحربي اليمني، الأحد، مشاهدها التي بلغت نحو 22 دقيقة، تصدي القوات المسلحة اليمنية لعمليات هجومية واسعة تشنها قوات معادية عبر أربع موجات هجومية افتراضية للعدو على الأراضي اليمنية.

وذلك عبر مشاركة متكاملة من سفن وقطع حربية بحرية معادية تمهيداً لإبرار معادي يتسلل عبر الساحل حيث تبدأ القوات المسلحة البرية والبحرية اليمنية بمحاكاة عمليات قتالية متعددة في سياق التصدي لهجوم قوات العدو على بيئات وتضاريس مختلفة من الساحل والمدن والصحراء والجبال وفق عمليات دفاعية وهجومية تكتيكية.

كما حاكت المناورة مشاركة قوات التعبئة العامة في الدفاع عن الأراضي اليمنية من قوات العدو المفترضة والتصدي لقواته التي تحاول السيطرة على احدى القرى عبر إنزال جوي لقوات العدو المفترض.

وأظهرت المشاهد، متابعة وإدارة "مركز القيادة والسيطرة المتقدم" للعمليّة لحظة بلحظة بوجود قيادات وخرائط وأجهزة مراقبة وإتصال، إضافةً إلى أسلحة وصواريخ مختلفة، من أسلحة القنص، وطوربيدات وزوارق مسيّرة، إضافةً إلى تنفيذ كمائن وإغارات، ومحاكاة حرب المدن.

كما وأزاحت القوات المسلحة اليمنية خلال هذه المناورات، الستار عن سلاح بحري جديد إسمه "القارعة"، وهي غواصة بحرية مسيّرة تحدث انفجار رهيب وتمتلك قدرة كبير على التخفي وأستهداف اكبر البوارج الحربية الامريكية.