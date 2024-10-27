كتائب حزب الله العراق: سيدفع الأميركي ثمن استهتاره باستخدام أجوائنا في عدوانه على إيران

وطن: قالت كتائب حزب الله العراق، "إن تقييم الهجوم الصهيوني على الجمهورية الإسلامية يجب إخضاعه لعدة معايير قد تكون بعضها فنية، وهذا ما سيحكم به المختصون فيها بعد انجلاء الغبرة ومعرفة ما حدث"

ولفتت الكتائب إلى عدة عوامل خطرة يجب الوقوف عندها، أهمّها "استخدام الأجواء العراقية لتوجيه ضربات لمنشأت إيرانية، وتكرارها على موجات استمرت لساعات".

واعتبرت المقاومة الإسلامية العراقية - كتائب حزب الله الاعتداء "سابقة خطيرة لم تتعرض لها إيران من قبل"، وأضافت كتائب حزب الله في بيان، أنّه "يوجد معطيات تشير إلى استخدام أراضي الأردن، وصحراء الحجاز، ممراً لطائراتهم، وما كان هذا ليحصل لولا وجود اتفاق وسبق إصرار مع الأميركيين المهيمنين على السماء العراقية".

ودانت كتائب حزب الله العراقي، العدوان الإسرائيلي على إيران "من كيان مارق دخيل على المنطقة يشكل استهتاراً وتجاوزاً خطيراً، يجب أن لا يمر تحت أي ظرف"، محذراً من أنّه في حال مروره، "سيصبح الأمر متاحاً وسيكرره هذا العدو المسعور".

وحمّلت الولايات المتحدّة مسؤولية الاستهتار باستخدام الأجواء العراقية، مهددةً أنّه "سيدفع ثمن ذلك"، ومؤكّدة أن "هذا ما سيكون بعونه تعالى في زمانه ومكانه، ولا يستثنى الصهاينة من ذلك".

مشيرةً إلى أنّه "بعد أن تجرأوا على إيران، سيتجرأون على العراق حتماً، إذا لم يدفعوا ثمن عدوانهم باهظاً".