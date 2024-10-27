سامي مشعشع يكتب لوطن: غدا سيصوت كنيست الكيان على اعلان الاونروا منظمة"ارهابية" والغاء حصانتها وطردها من مقر رئاستها فى القدس

ضغوط مختلفة من دول ومؤسسات دولية واقليمية تتواصل لحث صناع القرار فى دولة الكيان منع (او بالحد الادنى تأجيل) التصويت على وإقرار مشروعي القانونين المتعلقين بالأونروا. هذا ومن المتوقع ان يتم عرض القانونين خلال جلسة الكنيست غدا وان يصوت مؤيدا له أغلبية مطلقة من مجموع اعضاء الائتلاف الحكومي والمعارضة الرسمية.

وكدلالة على خطورة وتداعيات دخول هذين القانونين حيز التنفيذ فقد افادت تقارير صحفية ان ٤٠ سفيرا معتمدا لدى دولة الكيان سيحضرون جلسة الكنيست غدا. وقد توالت التصريحات الدولية المنددة بنية الكنيست التصويت على مشروعى القانونين مشيرين الى خطورته وتأثيره على الوضع الانساني الصعب فى غزة وعلى قدرة الأونروا تقديم خدمات اساسية ليس بالامكان لمؤسسةاخرى القيام يها.

وقد أطلقت سبع دول من ضمنها كندا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بيانا عاجلا تحث فيه دولة الكيان الالتزام بإلتزاماتها الدولية معبرين فيها عن قلقهم من التشريع ومخاطره. واكثر من ٥٠ مؤسسة دولية واقليمية ومحلية أطلقت بيانها فى ذات القضية محذرة من ان هكذا تشريع يشكل تهديدا حقيقيا على المنتفعين من خدمات الأونروا وينتهك المواثيق الدولية التى تنظم عمّل المؤسسات الدولية.

من المثير للحنق ان بعض الدول حثت دولة الكيان على عدم التصويت فقط لقلقهم على سمعة الكيان وان مثل هذا الاجراء يضر بمكانتها بين الامم.

مثل هكذا بيانات وتحركات جاءت متاخرة للغاية وتبقى تراوح ضمن حيز المناشدة والتمنى بعد التعبير عن القلق. لا يوجد هناك اي عامل ضاغط على الكيان كي تمتنع الكنيست عن التصويت.

الجهة الرسمية الفلسطينية كانت مطالبة، وهى مطالبة الان اكثر من اى وقت مضي، بحشد كل طاقاتها وتوظيف كل علاقاتها مع الدول الحليفة والصديقة لوضع المعادلة التالية امام الدول الاعضاء فى الأمم المتحدة: اذا طرد الكيان الاونروا واعلانها منظمة أرهابية فعلى الدول الاعضاء فى الامم المتحدة طرد دولة الكيان من المنظمة الأممية.

ان غدا لناظره قريب.

"سامي مشعشع الخبير في شؤون الأونروا"