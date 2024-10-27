الجهاد الإسلامي: لن نتنازل عن أي من الشروط التي وافقنا عليها في مقترح بايدن

وطن: قال الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، محمد الحاج موسى، إنّ المقاومة الفلسطينية لم يصلها أي شيء رسمي بشأن المفاوضات. وأكد أنه "لن نتنازل عن أي من الشروط التي وافقنا عليها في مقترح بايدن".

كذلك أشار الحاج موسى إلى أنه من خلال الدعم اللا محدود للاحتلال حصلت الإدارة الأميركية على أصوات الكثير من اليهود.

وأضاف أنّ الإدارة الأميركية تحاول حالياً الحصول على أصوات العرب والمسلمين من خلال الادعاء أنها تريد وقف الحرب.

وشدد الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي على أنه "نريد من الاحتلال أن يدفع الثمن مقابل إطلاق سراح الأسرى وهذا الثمن هو وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل".

وتابع أنّ "الهدف الأساسي من هذه الحرب هو تهجير الشعب الفلسطيني فلا يمكن أن نخسر ورقة الأسرى ثم يعود العدوان".

وأوضح أنه "نريد اتفاقاً يضمن وقف إطلاق النار وأبوابنا مشرعة لإنجاز اتفاق لكن على قاعدة الشروط التي وضعناها".

كما أكد أنّ "كتائب المقاومة التي أسستها سرايا القدس في الضفة الغربية ستبقى تعمل في مواجهة ما يقوم به بن غفير وسموتريتش".

وكان وزير المالية "الإسرائيلي" بتسلئيل سموتريش قال إنه "نواجه خيار إنشاء شرق أوسط مختلف لا مكان فيه لدولة فلسطينية غربي الأردن".

ورأى أنه "لا توجد ولن تكون هناك دولة فلسطينية في هذا المكان ولن تقوم وهذا غير قابل للتفاوض".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اقترح مبادرة لوقف إطلاق النار ليومين في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح 4 أسرى "إسرائيليين" مع بعض الأسرى الفلسطينيين. وقال إنه ستُعقد محادثات خلال 10 أيام بشأن تنفيذ وقف فوري مؤقت لإطلاق النارـ يمهّد للتوصل إلى وقفٍ دائم.



