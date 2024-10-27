جيش الاحتلال يعلن مقتل 6 عسكريين بينهم ضابطان في لبنان وغزة

وطن: أعلن جيش الاحتلال في بيانات منفصلة، يوم الأحد، مقتل 6 عسكريين في صفوفه في جنوبي لبنان وقطاع غزة.

وقال الجيش إن ضابطين و3 جنود قتلوا خلال المعارك ضد (حزب الله) في جنوبي لبنان، كما قتل جندي رابع متأثرا بجراح أصيب بها، الخميس الماضي، في معارك شمالي قطاع غزة.

وأضاف أن 5 جنود أصيبوا بجروح خطرة في المعارك جنوبي لبنان.

وبذلك يرتفع عدد القتلى الذين أعلن عنهم جيش الاحتلال منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 771 عسكريا بين ضابط وجندي.

وذكر الجيش في بيان منفصل أن 27 عسكريا أصيبوا في معارك لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية.