خمسة شهداء بينهم 3 مسعفين في غارات إسرائيلية على لبنان

وطن: شهدت مناطق جنوب لبنان تصعيداً عسكرياً كبيراً تمثل في سلسلة من الغارات الإسرائيلية المتواصلة التي أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى وتدمير واسع في مناطق سكنية ومدنية، فيما أكدت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد ثلاثة مسعفين أثناء قيامهم بمهمة إنسانية في بلدة عين بعال جنوبي لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بشن الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال عدة غارات مستهدفة بلدات قاقعية الجسر، أنصار، معركة، عين بعال، البرغلية، وبنت جبيل، حيث أن أسفرت هذه الغارات عن سقوط شهداء وجرحى بينهم مدنيون وعاملون في المجال الإنساني.

في واحدة من أخطر الهجمات، استهدفت غارة إسرائيلية مباشرة مركزاً طبياً في بلدة عين بعال، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مسعفين كانوا داخل المركز لتقديم العون والإسعاف للمدنيين المتضررين من الغارات السابقة. وقد أدت الغارة إلى تدمير شبه كامل للمركز الطبي، بينما تعمل فرق الدفاع المدني على انتشال الضحايا وإسعاف المصابين.

وأفادت التقارير أن بلدة قاقعية الجسر شهدت سقوط شهيدين جراء غارة استهدفت منطقة سكنية، كما تسببت غارة أخرى على بلدة البرغلية بوقوع إصابات عديدة بين المدنيين. وفي بلدة برج الشمالي، استهدفت غارة محيط مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حيث تم الإبلاغ عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين.

العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان أدى إلى تدمير واسع في البنية التحتية للعديد من القرى، حيث طالت الغارات مناطق سكنية وزراعية، إضافة إلى عدد من المنشآت العامة. وقد أعلنت السلطات المحلية حالة الطوارئ في عدة بلدات، فيما شهدت بعض المناطق حركة نزوح كبيرة للسكان الذين غادروا منازلهم بحثاً عن الأمان.