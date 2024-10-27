غوتيريش: محنة الفلسطينيين المحاصرين شمال غزة لا تُطاق

- الجهود المتكررة لتوصيل الإمدادات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة ما زالت تواجه برفض إسرائيلي



وطن: قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "محنة المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في شمال غزة لا تُطاق"، بسبب الإبادة الجماعية التي تستمر "إسرائيل" في ارتكابها.

جاء ذلك في بيان خطي نشره المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الأحد.

وأعرب غوتيريش عن صدمته إزاء المستويات المروعة للموت والإصابات والتدمير في شمال غزة.

وشدد على أن الجهود المتكررة لتوصيل الإمدادات الإنسانية اللازمة للبقاء على قيد الحياة- من غذاء ودواء ومأوى- ما زالت تواجه بالرفض من قوات الاحتلال باستثناءات قليلة، بما يضع عددا لا يُحصى من الأرواح في خطر.

وأكد أن تأجيل المرحلة الأخيرة من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال غزة يُعرّض حياة آلاف الأطفال للخطر.

ولفت إلى أن الدمار الواسع والحرمان الناجمين عن العمليات العسكرية "الإسرائيلية" في شمال غزة، يجعلان ظروف الحياة غير محتملة للسكان الفلسطينيين هناك.

ووصف حالة المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في شمال غزة بأنها "لا تُطاق"، مجددا دعوته إلى الوقف الفوري لإطلاق النار.